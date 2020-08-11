الوزير يكلف بإنهاء مشروعات الموانىء البرية والجافة قبل 30 يونيو المقبل

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل اجتماعين منفصلين مع رؤساء وقيادات هيئتي الموانئ البرية والجافة والنقل النهري لمتابعة الموقف التنفيذي والمالي للمشروعات الجاري تنفيذها.

وفي لقائه مع رئيس وقيادات الموانئ البرية والجافة، تابع وزير النقل، المشروعات الجاري تنفيذها بهيئة الموانئ البرية والجافة والتي شملت عملية تطوير ميناء السلوم البري وعملية إنشاء منظومة حريق بميناء قسطل البري وميكنة التحصيل إلكترونيًا لموانئ (طابا - أرقين - قسطل)، ومشروعات إنشاء عدد من المنشآت والمخازن والمظلات بميناء قسطل البري.

وأكّد الوزير، خلال الاجتماع، ضرورة الانتهاء من كل أعمال التنفيذ الخاصة بكل المشروعات الجارية قبل 30 يونيو 2021 وخاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، لافتًا إلى أنَّه تمّ مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي في مواقع تمّ اختيارها وفقاً لأسس علمية.

وفي لقائه مع رئيس وقيادات النقل النهري، تابع الوزير مشروع تطوير المجرى الملاحي القارة الإسكندرية عبر "الرياح البحيري - ترعة النوبارية" والذي يشمل عملية إزالة الاختناقات الملاحية في عدد من الأماكن بالخط، وكذلك عملية حماية جسور ترعة النوبارية في عدد من الأماكن، إضافة إلى رفع كفاءة هويسي الخطاطبة وفم النوبارية.

كما تابع الوزير مشروع تطوير المجرى الملاحي "القاهرة - أسوان" والذي يشمل إزالة الاختناقات في عدد من الأماكن بالخط وعملية تصنيع وتوريد وتركيب 500 شمندورة بالخط الملاحي أسوان الأقصر، حيث تمّ تركيب 117 شمندورة حتى يوليو 2020، إضافة رفع كفاءة عدد من اللنشات والقاطرات وتوريد وتركيب فوانيس إرشاد ملاحي للخط الملاحي "أسوان - وادي حلفا"، إلى جانب تطوير وتحديث محاكي الملاحة ومحاكي القيادة وتوريد نموذج قطاعات للمحركات البحرية للتدريب.

وشدد وزير النقل على ضرورة أنَّ تكون الدورات التدريبية الخاصة بالعاملين بالنقل النهري وفقًا للاحتياجات الحالية والمستقبلية للعمل بالقطاع، مكلفًا بأنّ تتمّ بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا الحديثة مع سرعة البدء في مشروع إنشاء كباري أعلى هوسة المالح.

وأكّد وزير النقل، ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف كل الأعمال والالتزام بالانتهاء من المشروعات وفقا للجداول الزمنية المُحدّدة، مع ضرورة المُتابعة الميدانية لهذه المشروعات خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل.