سقوط أمطار على 16 محافظة وغلق ميناء نويبع وتوقف الصيد بالبرلس لسوء الطقس

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، تقريراً من غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بشأن الإجراءات التي تقوم بها بعض المحافظات للتعامل مع الأمطار التى تعرضت لها.

وأشار الوزير إلى إصدار محافظ القليوبية قرارا بتعطيل الدراسة اليوم السبت، نظراً لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، خاصة في حي غرب شبرا الخيمة، وحي شرق شبرا الخيمة و قليوب.

وأوضح «آمنة» إلى أن تقرير غرفة العمليات أشارت إلى غلق ميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء بسبب شدة الرياح، وتوقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس بكفر الشيخ، مؤكدا أن المحافظات على أهبة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، وانتشار الفرق الخاصة والمعدات للتدخل الفوري حال سقوط الأمطار وسرعة التعامل معها.

سقوط أمطار

و أوضح التقرير الذى تلقاه اللواء آمنة الى سقوط أمطار متوسطة على مركزى السلوم و النجيلة ، فيما سقطت أمطار متوسطة الى غزيرة على مركزى العلمين و برانى ، و يجرى رفع تجمعات المياه ، فيما سقطت أمطار غزيرة مصحوبة ببرق و رعد على مدينة مرسى مطروح ، و تم الانتهاء من رفع تجمعات المياه بالشوارع الداخلية والخارجية ، كما سقطت أمطار خفيفة الى متوسطة على مركز الحمام و يتم رفع تجمعات مياه الأمطار أولا بأول.

أمطار مصحوبة ببرق ورعد

وأشار اللواء هشام آمنة إلى سقوط أمطار متوسطة مصحوبة ببرق ورعد على أحياء المناطق الشرقية والجنوبية والشمالية بمحافظة القاهرة، فيما سقطت أمطار غزيرة على أحياء المنطقة الغربية، و جار رفع التجمعات.

كما سقطت أمطار متوسطة على بعض مدن محافظتي البحيرة والدقهلية، ويتم رفع تجمعات مياه الأمطار، فيما تعرضت محافظة الاسكندرية لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أحياء (العامرية أول – وسط – شرق - العجمي – غرب - العامرية ثان)، ومدينة برج العرب، ويُجرى الانتهاء من رفع تراكمات الطريق الساحلي، ولا توجد إعاقة مرورية ويجرى العمل على رفع باقي التجمعات في الأحياء.

وأوضح التقرير سقوط أمطار خفيفة على بعض مدن محافظات الجيزة والإسماعيلية، وبورسعيد ودمياط والفيوم والمنوفية والبحرالأحمر والغربية والشرقية وكفرالشيخ وجنوب سيناء، فيما تعرضت محافظة أسيوط لهبوب رياح محملة بالأتربة والغبار العالق.

وبحسب التقرير، تستمر المحافظات في رفع كل تجمعات المياه بالشوارع الرئيسية والداخلية، والحالة العامة مستقرة مع وجود نشاط للرياح، ولم يتم رصد أي معوقات بالطرق أو المرافق العامة، مع استمرار حالة الاستعداد القصوى، وتمركز المعدات وفق خطة مجابهة تقلبات الطقس.

استمرار عمل غرفة العمليات

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وغرف عمليات المحافظات، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، واستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار ومتابعة درجة استعداد المحافظات لسوء الحالة الجوية التى تشهدها البلاد، مشدداً على التأكد من انتشار الشفاطات بالمحاور الرئيسية والفرعية بالمحافظات لضمان التعامل مع المستجدات أول بأول ولتذليل أى معوقات تحول دون الإسراع بشفط تجمعات مياه الأمطار، وسرعة عودة الأمور لطبيعتها.