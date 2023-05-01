أمين عام الأمم المتحدة في زيارة إلى الدوحة لبحث وضع أفغانستان اليوم

يبدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، زيارة إلى العاصمة القطرية (الدوحة)؛ بهدف مناقشة استضافة قطر لاجتماع للمبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان أورده مركز إعلام الأمم المتحدة، إن الاجتماع يهدف إلى التوصل إلى نقاط مشتركة حول عدد من القضايا الرئيسية من بينها حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء والفتيات والحوكمة الشاملة، ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع يهدف كذلك إلى تحقيق تفاهم مشترك داخل المجتمع الدولي حول كيفية التواصل مع طالبان بشأن هذه القضايا.