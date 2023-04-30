الأمم المتحدة توفد وكيل الشئون الإنسانية للمنطقة لبحث أزمة السودان

أعلن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أنه قرر إرسال وكيله للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ضوء الأزمة المتدهورة في السودان، بحسب بيان عاجل صادر عن المنظمة مساء اليوم الأحد.

وتشهد السودان صراعاً بين قوات الجيش السوداني وعناصر الدعم السريع منذ منتصف أبريل الجاري، بعد نحو 3 سنوات من ثورة شعبية شهدتها البلاد، وأطاحت بحكم الرئيس السابق عمر حسن البشير، الذي استمر في الحكم 30 عاماً.

ولجأت عدة دول، منها جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وكندا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وعمان وبريطانيا وإيران وتونس ولبنان والمغرب، إلى إجلاء رعاياها من السودان، في ظل استمرار الأزمة الحالية التي لم يتم الإعلان عن موعد لإنهائها حتى الآن.