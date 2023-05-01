رئيس «فيوتك» لإنتاج معدات الطاقة: المشروع يستوعب 320 فرصة عمل مباشرة

قدم الدكتور المهندس محمد حلمي هلال، رئيس مجلس إدارة مصنع «فيوتك» لإنتاج معدات ترشيد الطاقة، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: «نحن شركة مصرية متخصصة في الأبحاث والتطوير بمحال الإضاءة وترشيد الطاقة، واليوم بمشاركة مبادرة «ابدأ» نفتتح مصنع كشافات الليد الذكية».

وأضاف «هلال» خلال احتفالية عيد العمال التي يشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم: «المصنع عبارة عن مجمع صناعي مكون من 4 أدوار، ونحن الآن في صالة تصنيع كشافات الليد الذكية، الطاقة الإنتاجية للمصنع 250 كشاف في الساعة، وهذا ما يجعلنا واحد من أكبر مصانع إنتاج الكشافات في العالم، والمشروع يستوعب 320 فرصة عمل مباشر بالإضافة إلى أن أحد أهم مكونات المصنع هي مدرسة فنية على أعلى مستوى في التعليم والتدريب وتتسع لـ240 طالبًا ومتدربًا، وهذا يضمن للمشروع توفير الموارد البشرية والكوارد المؤهلة لاستمراره وتطوره».

وتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وكل القائمين على مبادرة «ابدأ» الذين استجابوا لأصحاب المصنع سريعًا وفاعلة، قائلًا: «هذا المصنع حتى شهر ماضي كان من الممكن أن يُغلق ويتوقف عن العمل إذ أنَّه توقف 3 سنوات عن العمل، وكان من الممكن ألا يُفتح ويتحول لأي نشاط مختلف».

وتابع: «مبادرة ابدأ شجعتنا وساعدتنا في تشغيل المصنع، نسبة المكون المحلي الحالي لدينا تتراوح من 50% إلى 60%، وهذه النسبة سترتفع إلى أكثر من 85% بالتعاون مع المبادرة».

وأكمل: «اهتمام الرئيس السيسي بالصناعة الوطنية أساس لبناء اقتصاد وطني قوي، ونأمل دعمك لنا من خلال تبني استخدام التقنيات والمنتجات الذكية في مختلف مشروعات الدولة خاصة مشروع حياة كريمة».

واستكمل: «نستطيع من خلال منتجاتنا توفير أكثر من 50% من الطاقة التي تستهلكها الشوارع والمباني، والقيمة الحقيقية من هذا المشروع هو توفير طاقة للدولة وخلق فرص عمل خضراء تدعم الاقتصاد الوطني، وهذا النوع من الصناعات يحتاج لدعم سياسي ونحن نثق من مساندة الرئيس ودعمك للصناعة الوطنية».

وأضاف: «نلتمس من الرئيس السيسي الموافقة على التبرع بألف كشاف ذكي لمحافظة المنوفية لمبادرة حياة كريمة، وأيضًا 500 كشاف للمدارس، وألف وحدة إضاءة خاصة لمدارس أولادنا في المنوفية، والهدية الأكبر أن العمال والبنات في المصنع يتبرعون بأجر يوم العمال إلى صندوق حياة كريمة»، موضحًا أنَّ سعر الكشاف الخاص بالمصنع أقل بنسبة 70% من نظيره المستورد ويتراوح بين 2000 و2500 جنيه.