رئيس «عمال مصر» للرئيس السيسي: نحلم بمعاشات تساوي آخر أجر حصل عليه الموظف

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنّ مصر شهدت الكثير من المشروعات العملاقة، مثل «الشرقية للسكر، والغزل والنسيج في المحلة الكبرى والمنيا، والأسمنت في بني سويف، وعشرات المجمعات الصناعية من الأدوية والجلود والأثاث والصناعات الإلكترونية»، فضلا عن الاكتفاء الذاتي من الغاز في قطاع البترول.

وأضاف جبران، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر، أنّه جرى تحديث أدوات الإنتاج في المصانع القائمة التي لم تمسها يد التطوير منذ عشرات السنوات، متابعا: «باسم جماهير العمال نحلم معكم بمعاشات تساوي آخر أجر لمن أفنى حياته وشبابه في العمل، حتى يستطيع مواجهة أعباء الحياة، وبتوجيهاتكم تم إصدار قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والتأمين الصحي الشامل الذي يضمن علاج جميع طوائف الشعب».

وواصل: «نحلم معكم بربط كل الجامعات التكنولوجية وكليات الهندسة والزراعة والمعاهد ومدارس التعليم الصناعي والزراعي في كل أنحاء الجمهورية، بمصانعنا وبمشروعاتنا في القطاعين العام والخاص، حتى يرتبط التعليم باحتياجات العمل الحقيقية، ونحلم معكم أن يضخ القطاع الخاص أمواله واستثماراته في شرايين الصناعة، بعد أن مهدتم لهم الطرق بالبنية التحتية والتشريعات والتسهيلات غير المسبوقة».