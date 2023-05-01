السيسي لرئيس مصنع «فيوتك»: نتمنى وصول نسبة المنتج المحلي لـ100%

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حديث الدكتور المهندس محمد حلمي هلال، رئيس مجلس إدارة مصنع «فيوتك» لإنتاج معدات ترشيد الطاقة، قائلًا: «أنا سأدعمك، ومستعد لمساندتك في زيادة نسبة المنتج المحلي لمنتجاتك من 50 إلى 60%، وأتمنى وصولها إلى 90% أو 100%».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر، «لو نجحنا في الوصول إلى مكون محل كامل أو شبه كامل للمنتج، لن تكون هناك أعباء، بل ستزداد فرص العمل، كما سيزيح ذلك عنا أعباء للدولار».

وتابع رئيس الجمهورية: «الحكومة خففت من استخدام الإضاءة في الشوارع، لكن على الأقل في الشوارع الجديدة يجب أن يتمّ التعاقد مع الشركة لتكون هناك كشافات لصالح المشروعات الجديدة، مع وجود خطة من الدولة لإحلال الإضاءة العادية بالإضاءة بهذه الكشافات».