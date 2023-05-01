السيسي يكرّم نماذج متميزة باتحاد عمال مصر والقطاع العام

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعض من النماذج المتميزة والمشرفة من عمال مصر الشرفاء، خلال فعاليات الاحتفال بعيد العمال.

المكرمون من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

وشهدت الاحتفالية تكريم أعضاء بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بوسام العمل من الطبقة الأولى، كما يلي.

- سحر عثمان عبداللطيف حفناوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونائب رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية.

- رمضان مصيلحي عبدالعزيز، أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سابقا، والمراقب المالي للنقابة.

- شيماء عبدالمنعم محمود إبراهيم، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية.

المكرمون من القطاع العام

وجرى تكريم بعض النماذج من القطاع العام، بنوط الامتياز من الطبقة الأولى، وأسماؤهم كما يلي.

- عادل عبدالرحمن السيد أحمد، من العاملين السابقين بوزارة الطيران المدني.

نوط الامتياز من الطبقة الثانية

- منيرة محمد محمود الشيتي، من العاملات السابقات بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.

- أحمد طلعت عبدالجواد، محاسب بالإدارة العامة للشؤون المالية بديوان عام وزارة القوى العاملة.