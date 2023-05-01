مجلس الجامعة العربية يستأنف أعمال دورته غير العادية لمناقشة الوضع في السودان

استأنف مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الاثنين، أعمال دورته غير العادية لمناقشة تطورات الوضع في السودان، برئاسة مندوب مصر الدائم لدى الجامعة السفير محمد مصطفى عرفي؛ باعتبار مصر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية، وبحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

وكان المجلس عقد دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين يوم 16 أبريل الماضي؛ صدر عنها بيان ختامي نص على إبقاء دورة المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في السودان.

يأتي استئناف أعمال الدورة غير العادية اليوم بمبادرة من جمهورية مصر العربية.