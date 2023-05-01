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انتصار السيسي تهنئ عمال مصر بعيدهم: الأوطان لا تقوم إلا بسواعد عمالها المخلصين

كتب:

محمد أبو عمرة
12:48 م | الإثنين 01 مايو 2023
قرينة الرئيس السيسي

قرينة الرئيس السيسي

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لعمال مصر في عيدهم السنوي، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

انتصار السيسي: العمال هم المحور الحقيقي للتنمية

وقالت السيدة انتصار السيسي: «تحية لكل عمال مصر في عيدهم، فالأوطان لا تقوم إلا بسواعد عمالها المخلصين، فهم المحور الحقيقي للتنمية، والركيزة الأساسية للانطلاق نحو التغيير والتطوير وبناء مستقبل أفضل وحياة كريمة لكل مواطن».

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.