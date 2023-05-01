رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

سيدات مصر يهتفن للرئيس بعد قرارات عيد العمال.. والسيسي: ده حقكم

كتب:

نرمين عفيفي
11:48 ص | الإثنين 01 مايو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من إجراءات تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهن بسوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة، في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين.

وفور إعلان الرئيس توجيهاته، هتفت سيدات مصر من الحضور في احتفالية عيد العمال، التي استضافتها شركة الشرقية للسكر، احتفاء بالقرار، فأجابهن الرئيس: «ده حقكم، وربنا يوفقكم».

اقرأ المزيد:

السيسي: طول ما المصريين متماسكين هنعدي أي أزمة.. ومفيش حاجة هتأثر علينا

الرئيس السيسي: بناء الوطن والمستقبل لا يحدث دون سواعد عمال مصر

السيسي يمازح أحد عمال مصنع شوكولاتة: «يعني يا محمد مش هدوق إلا لما أجيلك؟»

نص كلمة السيسي باحتفالية عيد العمال: المصريون يقدسون العمل منذ فجر التاريخ

الرئيس السيسي يقرر إنشاء صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة
بقلم نرمين عفيفي