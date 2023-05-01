سيدات مصر يهتفن للرئيس بعد قرارات عيد العمال.. والسيسي: ده حقكم

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من إجراءات تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهن بسوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة، في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين.

وفور إعلان الرئيس توجيهاته، هتفت سيدات مصر من الحضور في احتفالية عيد العمال، التي استضافتها شركة الشرقية للسكر، احتفاء بالقرار، فأجابهن الرئيس: «ده حقكم، وربنا يوفقكم».