7 معلومات عن رشا عبدالسلام بعد تكريمها من الرئيس السيسي.. رحلة كفاح

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، رشا عبد السلام، ابنة محافظة بني سويف، بمنحها وسام العمل من الطبقة الثالثة، خلال احتفالية عيد العمال والتي اقيمات في مصنع السكر بمحافظة الشرقية.

رحلة كفاح ابنة بني سويف رشا عبد السلام

رشا عبد السلام عباس إبراهيم، صاحبة مشغل خياطة في محافظة بني سويف، وحصلت على دورة تدريبية بأحد مراكز التدريب التابع لمديرية القوى العاملة في بني سويف، واستطاعت من خلاله أن تقوم بفتح ورشة خياطة خاصة بها، تنتج وتساهم في تحسين مستوى معيشة أسرتها، وتضمنت أبرز المعلومات عنها يما يلي:

1ــ شاركت في ورشة تعليم فنون الخياطة وتفصيل الملابس، ضمن برنامج تدريبي تنظمه مديرية القوى العاملة ببني سويف.

2 ــ أم لأربعة أطفال، بينهم «توأم»، والابن الأكبر فى المرحلة الثانوية.

3 ــ بدأت في البحث عن مشروع لتحسين دخلها قبل أن تنضم للورش التدريبية التابعة لمديرية القوى العاملة في بني سويف.

4 ــ بدأت في تصنيع المفروشات المنزلية وتصميم الملابس الجاهزة، من خلال ورشة خياطة خاصة بها.

5 ــ بدأت في تسويق منتجاتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، والتوسع في مشروعها.

6 ــ جرى ترشيحها من قبل وزارة القوى العاملة لتكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال 2023.

7 ــ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منحها السيدة رشا عبد السلام وسام العمل من الطبقة الثالثة في احتفالية عيد العمال بمصنع السكر في محافظة الشرقية.