القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري

جماهير ومشجي الكرة داخل مصر وفي جميع أنحاء العالم، على موعد يوم الجمعة المقبل مع مباراة مهمة تجمع الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2023، وذلك على أرض دولة الإمارات.

موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

من المقرر أن يستضيف استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، للمرة الثالثة في تاريخة كأس السوبر المصري 2023 بين فريقي الأهلي والزمالك، إذ كانت الاستضافة الأولى عام 2017 والاستضافة الثانية في 2020.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

وحصلت شبكة قنوات أون تايم سبورت، على حقوق ببث المباراة، بالإضافة إلى بث المبارة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

تردد قناة أون تايم سبورت

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 11681.

- معامل الترميز 27500.

- الاستقطاب أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12303.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12303.

- معامل الترميز 27500.

- الاستقطاب أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 1

- التردد 12091.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2

- التردد 11804.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 6/5.

وفي نفس السياق، أعلن سهيل العريفي المدير التنفيذي للفعاليات في مجلس أبو ظبي الرياضي مؤخرا في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «رقم 10»، نفاد جميع تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامته في الإمارات، مشيرا إلى أن سعة الملعب تتخطى الـ33 ألف مشجع، وهي مقسمة بالتساوي بين جماهير الفريقين.