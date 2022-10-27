القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك.. ومعلق السوبر المصري

ساعات قليلة وتتجه الأنظار إلى ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، إذ تنطلق مباراة مهمة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، لذا يبحث محبي الكرة البحث عن القنوات الناقلة، وأبرز المعلقين للمباراة أيضا.

وفي السطور التالية، تقدم بوابة الوطن، أبرز معلقي مباراة القطبين، وتردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك، وموعد إقامة المباراة.

معلق مباراة السوبر المصري

كشف مجلس أبو ظبي الرياضي والكاف، أن مباراة الأهلي والزمالك ستقام على ملعب «هزاع»، غدا الجمعة، في تمام الساعة 9 بتوقيت الإمارات العربية، وتمام الـ7 بتوقيت القاهرة.

معلقي مباراة الأهلي والزمالك

ويتولى إذاعة مباراة الأهلي والزمالك مدحت شلبي التعليق على القناة الصوتية الأولى لقناة أون تايم سبورت، وأيمن الكاشف التعليق على القناة الصوتية الثانية.

ويعلق فارس عوض عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية مهمة التعليق على المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر المصري

وحصلت شبكة قنوات أون تايم سبورت، على جميع الحقوق الخاصة ببث المباراة، بالإضافة إلى قناة أبو ظبي، ونعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك فيما يلي.

تردد قناة أون تايم سبورت

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 11681.

- معامل الترميز 27500.

- الاستقطاب أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12303.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12303.

- معامل الترميز 27500.

- الاستقطاب أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 1و2

- التردد 12091.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

- التردد 11804.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 6/5.