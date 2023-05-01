كيف يحتفل الفرنسيون بعيد العمال مع أزمة نظام التقاعد؟.. محاولات لحل الأزمة

تشهد فرنسا احتفالات مختلفة بعيد العمال وسط أزمة تواجهها فرنسا منذ أشهر بسبب إصلاح نظام التقاعد، ورفع سن التقاعد إلى 64 عاما بدلا من 62، والذي يواجه اعتراضات شديدة من قبل الفرنسيين.

في 15 أبريل الماضي، وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قانون إصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد في البلاد إلى 64 عاما، وأقر المجلس الدستوري الفرنسي مشروع القانون حول رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يبدأ سريان مفعول أول إجراءات القانون الجديد خلال أربعة أشهر وتحديدا في سبتمبر المقبل.

مظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد

وتشهد فرنسا منذ أشهر مظاهرات مستمرة ضد إصلاح نظام التقاعد من أجل إلغاء القرار، واشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين، تزامنا مع عيد العمال إذ أعلنت النقابات في فرنسا مواصلة الاحتجاج على قانون التقاعد عبر نزول ما يصل إلى 1,5 مليون شخص إلى الشوارع.

ومن المقرر انطلاق المظاهرة الرئيسية في العاصمة الفرنسية باريس عند الساعة الثانية بالتوقيت المحلي الفرنسي من ساحة «لا ريبوبليك» نحو ساحة «لا ناسيون»، بمشاركة معلنة لنقابيين من مختلف أنحاء العالم.

فيما تتوقع السلطات الفرنسية، مشاركة مابين 500 و650 ألف متظاهر، من ضمنهم نحو 100 ألف في باريس، بالإضافة إلى مشاركة ما بين 1500 إلى 3 آلاف من السترات الصفراء، إضافة إلى ما بين 1000 لـ2000 من الأشخاص الذين يشكّلون خطرا، وفق مصادر في الشرطة.

ونوهت السلطات الفرنسية بأن 12 ألف عنصر من الشرطة سينتشرون لضمان الأمن، بينهم 5 آلاف في باريس وحدها.

يشار إلى أن تمرير ماكرون وإقراره لقانون التقاعد بموجب آلية دستورية بدون طرحه على التصويت في الجمعية الوطنية، لعدم توافر غالبية مؤيدة له، زادت من حدة غضب الفرنسيين و الإعتراض على القانون

محاولات لحل الأزمة

فى السياق، أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية أنها تعتزم دعوة النقابات الأسبوع المقبل للتوصل إلى حلول بشان الأزمة، وردت الأمينة العامة للاتحاد العمالي العام صوفي بينيه على أن النقابات ستتخذ القرار سويا بهذا الشأن صباح غدا الثلاثاء.

فيما أعلن الأمين العام للاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل «سي إف دي تي» لوران بيرجيه أن نقابته ستذهب للنقاش مع بورن في حال تمت دعوتها.