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«الخارجية» الفلسطينية: انتهاء عملية إجلاء جاليتنا من السودان

كتب:

أ ش أ
02:29 م | الإثنين 01 مايو 2023
الخارجية الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، الانتهاء من إجلاء أبناء الجالية الفلسطينية من السودان بسبب اندلاع الأزمة فيها.

وأعرب المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني السفير أحمد الديك، في بيان صحفي، باسم دولة فلسطين رئيسًا وحكومةً وشعبًا، عن شكره للأشقاء في الدول العربية جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية ملوكًا ورؤساء وحكومات وشعوبا على جميع ما قدموه من دعم وإسناد ومواقف أخوية صادقة، مكنت دولة فلسطين من إجلاء رعاياها.

وأكد «الديك» أن دولة فلسطين استطاعت أن تنجز هذا الواجب تجاه مواطنيها بكفاءة واقتدار، وأن تحافظ على سلامة مواطنيها وطلبتها بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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