«فلسطين» تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة أسير مضرب عن الطعام منذ 77 يوما

حمل المجلس الوطني الفلسطيني، مساء اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خضر عدنان.

المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بالإفراج عن الأسير عدنان

وطالب المجلس في بيان، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال وإلزامه باحترام القانون الدولي والإفراج عن الأسير عدنان المضرب عن الطعام منذ 77 يوما، الذي يعاني من وضع صحي خطير جدا.

إضراب مفتوح عن الطعام

وكان الأسير عدنان، 44 عامًا، أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في عرابة بمحافظة جنين، وعاثت فيه خرابا قبل أن تعتقله.

يذكر أن عدنان أسير محرر أمضى نحو 8 سنوات في اعتقالاته التي تجاوزت الـ12 اعتقالا، خاض فيها ستة إضرابات عن الطعام رفضا لاعتقاله، علما بأن هذا أطول إضراب يخوضه، مقارنة مع مدد الإضرابات الخمسة السّابقة.