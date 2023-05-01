منح مجانية من الاتصالات لدراسة البرمجة والشبكات وأمن المعلومات

يُعلن المعهد القومي للاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن فتح باب التسجيل في مبادرة «شباب مصر الرقمية»، في برنامج منحة الأربعة أشهر، في عددٍ من المسارات، منها الأمن السيبراني، وشبكات المعلومات والاتصالات، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي.

تدريب وظيفي مكثف لمدة شهر في مشروعات

تستهدف المنحة شباب الخريجين، بدءاً من دفعات 2018 وحتى 2023، ويُنظم التدريب بمقرات المعهد، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تدريب وظيفي مكثف لمدة شهر، في مشروعات بالشركات الشريكة في المبادرة، ومن المقرر أن يبدأ التدريب يوم 15 يوليو، وآخر موعد للتسجيل يوم 24 يونيو المقبل.

وبحسب ما أعلنته وزارة الاتصالات، فإنه يمكن معرفة كافة التفاصيل والتسجيل من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3LSIdsZ.

كما يمكن التواصل مع فريق المعهد من خلال عنوان البريد الإلكتروني: D4m@nti.sci.eg.

وتتلخص مسارات التعلم فى مجال الشبكات والأمن والمحاكاة الافتراضية، الأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء، تقنيات الهاتف المحمول، تكنولوجيا المعلومات، الألياف البصرية، الحوسبة السحابية، التطوير الوظيفي.

ما هو برنامج شباب مصر الرقمية؟

برنامج «شباب مصر الرقمية» هو برنامج تدريبي متخصص ينظمه المعهد القومي للاتصالات، بهدف بناء قدرات الشباب وتدريبهم في المجالات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي يُسهم في خلق مزيد من فرص العمل وتوفير الكفاءات المدربة لسوق العمل.

نظام تدريبي متكامل على أعلى مستوى

ويُنظَم البرنامج من خلال نظام تدريبي متكامل على أعلى مستوى، يتمحور حول المتعلم، ويقدم التدريب نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وبالتعاون مع مجموعة من الشركات الرائدة، ويدمج التدريب بين نظام التعلم عن بُعد الذي يشمل محاضرات تفاعلية وتجارب معملية تُجرى بمقرات المعهد بالقرية الذكية ومدينة نصر وبعض المحافظات.

ويشمل البرنامج أيضًا تدريبًا عمليًا على منصات العمل الحُر لمساعدة المتدربين على إيجاد فرص عمل لائقة. ويقدم البرنامج عدة مزايا منها تمويل 100% من تكلفة التدريب، وشهادة من المعهد القومي للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبي بنجاح، وشهادات أكاديمية من الشركات العالمية وذلك للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية، بالإضافة إلى مكافأة تحفيزية شهرية طوال فترة التدريب.