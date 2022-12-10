«الاتصالات»: التوسع في خدمات الحوسبة السحابية باعتبارها أساس الرقمنة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص الوزارة على تطوير البنية التحتية الرقمية في كل أنحاء الجمهورية، والتوسع في خدمات الحوسبة السحابية، باعتبارها ممكنا رئيسيا للتحول الرقمي، موضحا أنه جرى إطلاق منصة مصر الرقمية، التى تضم الآن أكثر من 165 خدمة حكومية رقمية.

وأشار في كلمته خلال فعاليات مؤتمر شركة أمازون ويب سيرفيسيز «AWS» حول تقنيات الحوسبة السحابية «AWS MENA Cloud Roadshow»، إلى تضاعف متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى مصر، لتصبح الأولى على مستوى القارة الأفريقية، بمتوسط سرعة ما يقرب من 45 ميجابت/ ثانية في أكتوبر 2022، مقارنة بالمركز الأربعين على مستوى القارة في يناير 2019، بمتوسط سرعة كان يقدر بـ6.51 ميجابت/ ثانية، وفقًا لشركة أوكلا العالمية.

ولفت إلى تقدم مصر فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر مؤخرا عن البنك الدولي، حيث صنفت ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة فى المؤشر.

الانتهاء من ربط أكثر من 20 ألف مبنى حكومى بشبكة الألياف الضوئية

وأوضح عمرو طلعت، أنه جرى الانتهاء من ربط أكثر من 20 ألف مبنى حكومى بشبكة الألياف الضوئية، فى إطار تنفيذ مشروع لربط كل المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية، البالغ عددها نحو 33 ألف مبنى بهذه الشبكة، لتتبادل البيانات فيما بينها، إذ سيجري الانتهاء من ربط باقى المبانى الحكومية خلال العام المقبل، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لمد كابلات الألياف الضوئية فى قرى حياة كريمة، لتوفير خدمات الإنترنت لأكثر من 58 مليون مواطن فى أكثر من 4500 قرية على مستوى الجمهورية، حيث تم حتى الآن توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى أكثر من 300 قرية.

توسيع قاعده الكوادر والمهارات المتخصصة فى المجالات التكنولوجية

ولفت طلعت، إلى استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تهدف إلى توسيع قاعده الكوادر والمهارات المتخصصة فى المجالات التكنولوجية، حيث يتم العمل حالياً على زيادة أعداد المتدربين والميزانية المخصصة للتدريب التقنى على مدار الأربع سنوات الماضية، لزيادة عدد المتدربين فى كل التخصصات التقنية مع الاهتمام بصقل مهاراتهم الشخصية المطلوبة لتعزيز قدراتهم التنافسية فى أسواق العمل المحلية والعالمية.

كما أشاد، بتوسع شركة أمازون ويب سيرفيسز فى أعمالها بمصر، وهو الأمر الذى يكرس قدرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجاذبيته لشركات عالمية عملاقة ورائدة فى هذه المجالات.

يمكن للعملاء باستخدام خدمات AWS Outposts

وخلال فعاليات المؤتمر، أعلنت شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) عن توافر خدمات AWS Outposts فى مصر والتى تخدم كل الجهات الحكومية وكافة قطاعات الأعمال العامة والخاصة، إذ يمكن للعملاء باستخدام خدمات AWS Outposts، تشغيل الحوسبة والتخزين للمعلومات واستخدام قواعد البيانات والخدمات الأخرى محليا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم الوصول إلى مجموعة كاملة من الخدمات المتاحة فى سحابة AWS لإنشاء وإدارة وتوسيع تطبيقاتها المحلية.

وأوضحت الدكتورة عزة الشناوي مدير عام مصر وشمال أفريقيا فى شركة أمازون ويب سيرفيسز، أن إعلان الشركة عن التوافر العام لخدمات AWS Outposts فى جمهورية مصر العربية، يكلل الجهود التوسعية التى تسعى إلى تلبية رغبات عملاء الشركة لإتاحة هذه الخدمة المدارة بالكامل من AWS فى مصر، كما توفر خدمات AWS Outposts نفس البنية التحتية والخدمات والأدوات الخاصة بـAWS لأى مركز بيانات محلى أو مساحات مشتركة لمراكز البيانات، مما يتيح تجربة هجينة متكاملة للحوسبة السحابية لعملاء شركة أمازون ويب سيرفيسز فى مصر.