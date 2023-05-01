«الحوار الوطني» تهنئ العمال بعيدهم: مطالبهم على مائدة واحدة تجمع كل الأطياف

هنأت إدارة الحوار الوطني كل عامل وعاملة في مصر، بمناسبة عيد العمال، قائلة «لأن عمالنا هم أمل هذا الوطن، ستُناقش مقترحات ومتطلبات العمال على مائدة واحدة تجمع كل أطياف الوطن؛ وذلك في الجلسات النقاشية للحوار الوطني التي ستكون بمثابة خطوة فارقة جديدة في مسيرة الحوار الوطني نحو الجمهورية الجديدة، والتي ستبدأ مع انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بعد غد الأربعاء الموافق 3 مايو 2023».

الحوار الوطني

ويواصل مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماعاته، إعمالًا بمبدأ الانعقاد الدائم، ووضع اللمسات النهائية قبل انطلاق الجلسات الفعلية للحوار، والمقرر لها أن تعقد بداية من 3 مايو، بواقع 3 أيام في الأسبوع، على أن تجرى اجتماعات اللجان بالتوازي وليس على التوالي.