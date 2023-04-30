رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة: متحمسون للمشاركة في الحوار الوطني

قال عبدالله عرمش رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إنّ الاتحادات الطلابية تسعى إلى أن تلعب دورا مهما في الحوار الوطني، لأن الجمهورية الجديدة ستنهض بسواعد الشباب، موضحًا: «لا نتحدث عن الإنجازات، لكن تحدث عن التحديات، لأننا نريد أن يكون بلدنا أفضل».

وأضاف «عرمش» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «كلنا عاوزين نشوف مصر أجمل وأقوى بينا، ومشاركتنا في الحوار الوطني أمر نتحمس له جميعا، حتى نخرج منه بتوصيات ننفذها وتكون الجمهورية بالشكل الذي نتمناه».

وتابع: «كان هناك تحضيرات كثيرة للحوار الوطني، وتواصلنا مع النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني ووكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، حيث يستجيب لمكالماتنا دائما حتى نتواجد بشكل أفضل في الحوار الوطني، ونريد أن يكون لدينا تمكين بعد وخلال مرحلة الجامعة».