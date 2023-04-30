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رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني انطلاق لحياة سياسية جديدة في مصر

كتب:

محمد ايمن
10:41 م | الأحد 30 أبريل 2023
هشام عبدالعزيز

هشام عبدالعزيز

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الجلسة القادمة من الحوار الوطني جلسة مرتقبة منذ إعلان الرئيس السيسي انطلاق حياة سياسة جديدة في مصر مبنية على الحوار والاجتماع على الوطن والأهداف العليا للدولة المصرية، وهي بداية تنمية سياسية حقيقية في مصر.

خطة تنفيذية طموحة لتنمية الحياة السياسية

وأوضح عبد العزيز، في تصريحات عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني بدأ عبر خطة تنفيذية طموحة لتنمية الحياة السياسية في مصر؛ بدأت منذ إطلاق الرئيس السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بأبوابها الأربعة، وكانت بداية قوية لملف حقوق الإنسان، وأعقب ذلك إلغاء حالة الطوارئ في مصر، وبعدها بدأ العفو عن مئات المحبوسين على ذمة قضايا سياسية.

دعوة القوى السياسية للحوار

وأشار إلى أن العفو الرئاسي مبادرة من الرئيس السيسي لبدء عهد جديد مبني على الحوار، لافتا إلى أن وعد الرئيس السيسي بإطلاق الحوار ودعوة القوى السياسية للحوار، جاء بعد تشكيل لجنة لإدارة الحوار على أعلى مستوى متوافق عليه، وتم تقسيم الحوار إلى 3 لجان.

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بقلم محمد ايمن