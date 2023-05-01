القوات المسلحة السودانية: الأوضاع مستقرة في جميع الولايات

أكّد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية استقرار الأوضاع في جميع الولايات، قائلًا: «لن نتنازل عن تطلعات الشعب السوداني في عدم عودة عقارب الساعة للوراء، ولن نسمح بأن تقوم بالبلاد مجددًا أي تشوهات في بنيتها العسكرية».

الجيش السوداني: إحباط تحركات لتعزيزات عسكرية للمتمردين

وأشار الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية - في بيان اليوم الاثنين، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية، إلى أنَّه تمّ إحباط تحركات لتعزيزات عسكرية للمتمردين متقدمة من اتجاه الغرب، ووقف تقدم قوة أخرى قادمة من الحدود الشمالية الغربية على متن شاحنتين كبيرتين و19 عربة لاندكروزر قتالية تنوي التقدم إلي كرري، ومجموعة ثالثة على متن 35 عربة قتالية متجهة من الباقير إلى جبل أولياء.