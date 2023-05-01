«الدفاع الصينية»: البحرية أكملت عملية إجلاء رعايانا من السودان

أفادت وزارة الدفاع الصينية بأن البحرية الصينية أكملت عملية إجلاء الصينيين من السودان، الذي مزقته النزاعات، إذ غادر 940 مواطنا صينيا المنطقة من الأربعاء وحتى السبت الماضيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة تان كيفي - بحسب ما نقلته صحيفة تشاينا ديلي الصينية، إنه بناء على طلب بعض الدول، قامت الصين أيضا بإجلاء 231 مقيما أجنبيا مع المواطنين الصينيين، مشيرة إلى أنه بمساعدة السفارات والقنصليات الصينية في الدول ذات الصلة، تم نقل هؤلاء الأشخاص من بورتسودان إلى ميناء جدة في المملكة العربية السعودية على متن سفينتين حربيتين صينيتين.

خدمة بناء مجتمع ومصير مشترك للبشرية

وأضاف: «الجيش الصيني سيظل على الدوام حارس الشعب وقوة راسخة في حماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية، وخدمة بناء مجتمع ومصير مشترك للبشرية».