«القاهرة الإخبارية» من السودان: تجدد الاشتباكات في مواقع مختلفة بالخرطوم

أفاد محمد إبراهيم، مراسل «القاهرة الإخبارية» من العاصمة السودانية الخرطوم، في نبأٍ عاجلٍ، بتجدد الاشتباكات في مواقع مختلفة بالعاصمة السودانية، أدت إلى تصاعد أعمدة الدخان بالمدينة.

وأكد المراسل، تحليق طائرات من طراز «ميج» في سماء العاصمة، مشيرًا إلى اندلاع حريق في محيط المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.