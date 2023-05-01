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مراسل «القاهرة الإخبارية» بالسودان: هدوء حذر في الخرطوم مع بدء الهدنة الجديدة

كتب:

محمد عزالدين
04:05 ص | الإثنين 01 مايو 2023
السودان

السودان

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من الخرطوم، إن الأجواء هادئة، ولا وجود لأي أصوات للرصاص في العاصمة السودانية، وهذه استجابة لهدنة جديدة بين الطرفين.

الأوضاع طبيعية ولا توجد اشتباكات

أضاف «إبراهيم»، خلال مكالمة هاتفية مع القناة، أنه لا يوجد أي مظاهر لأعمال عدائية أو أصوات للرصاص في الخرطوم، لافتا إلى أن ميليشيا الدعم السريع دائما تخرق الهدنة، لكن الأوضاع حتى هذه اللحظة طبيعية، ولا توجد أي مظاهر أو اشتباكات.

تحسن واستجابة جزئية

أشار إلى أنه بالمقارنة بالهدنات السابقة، يلاحظ وجود تحسن واستجابة جزئية، خاصة أن هناك أحياء كانت الاستجابة لها واسعة، وأعادت إليها الحياة، وفتحت بها المراكز أبوابها، وبالتالي هناك أمل من هذه الهدنة، أن تأتي استجابة واسعة، خاصة أن المتضرر الأول والأخير هو المواطن من هذه المواجهات.

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