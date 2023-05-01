القاهرة الإخبارية: الجيش السوداني يرصد تحركات ميليشيا الدعم السريع داخل الأحياء السكنية

كشف بيان للجيش السوداني، عن تحركات ميليشيا الدعم السريع في السودان، معلنًا موافقته على تجديد الهدنة رغم ما تم رصده من انتهاكات الميليشيا المتمردة، حسبما أفاد به تقرير لقناة «القاهرة الإخبارية».

وبحسب التقرير، أكد الجيش السوداني أن الموقف العملياتي للقوات المسلحة مستقر في العاصمة الخرطوم، لافتًا إلى أنه يرصد بشكل مستمر تحركات ميليشيا الدعم السريع المتمردة واستدعائها لعناصر من خارج العاصمة، لافتًا إلى أنه تم التعامل مع أهداف متحركة للميليشيا غرب المويلح وشمال سجن الهدى.

القوات المسلحة كبدت قوة من المتمردين الخسارة في شمال بحري

وأشار بيان الجيش السوداني، إلى أن القوات المسلحة كبدت قوة من المتمردين الخسارة في شمال بحري، مؤكدًا أسّر 5 من المتمردين كانوا في طريقهم للهرب.

وبحسب الجيش السودانى، فقد اتبعت ميليشيا الدعم السريع سياسة الأرض المحروقة في السودان، موضحًا أن الميليشيا المتمردة تنتشر داخل الأحياء السكنية.

وطالب الجيش السودانى المواطنين بغلق الطرق الداخلية لوقف تحركات الميليشيا، مؤكدًا أنه يواصل العمل لوضع حد لما تقوم به ميليشيا الدعم السريع من تجاوزات.