مستجدات التظاهر ضد قانون التقاعد في فرنسا.. أعداد العمال تكذب بيانات الشرطة

انطلقت مسيرات ضخمة بشوارع فرنسا، اليوم، في الذكرى السنوية لعيد العمل أو يوم العمال العالمي، لينظم الاتحاد العام للعمل في عدد من المدن الفرنسية تظاهرات مناهضة لقانون التقاعد الجديد.

في الأول من مايو.. تظاهرات فرنسا ضد قانون التقاعد

وأعلن اتحاد النقابات العمالية الفرنسية، أمس، خروج مسيرات كبيرة إلى شوارع فرنسا في الذكرى التاريخية لـ عيد العمل العالمي، استئنافًا للاحتجاج على قانون التقاعد وأهم بنوده رقم 7 الذي عمل على مد سن التقاعد؛ ليصل إلى 64 عامًا على أن ينفذ بدءًا من 2030.

عيد العمل العالمي.. حانت ساعة الصفر لاستئناف التظاهرات

ودعت النقابات العمالية في بيان لها للتظاهر ضد قانون إصلاح نظام التقاعد، متعهدةً أن تجعل من اليوم.. ذكرى عيد العمال العالمي، يوما تاريخيا واستثنائيا.

شوارع مارسيليا تشهد خروج 150 ألف متظاهر ضد قانون التقاعد

فيما خرج العديد من المتظاهرين إلى شوارع مارسيليا جنوبي فرنسا، اليوم الاثنين، للتظاهر ضد قانون التقاعد، ليبلغ عدد المتظاهرين حتى الآن 130 ألف شخص، وفقاً لبيانات صادرة عن «الاتحاد العام للعمل».

وفي المقابل أصدرت الشرطة الفرنسية بياناً بأعداد المحتجين على قانون التقاعد اليوم بشوارع مارسيليا، والتي تؤكد عدم تجاوز أعدادهم 11 ألف شخص خرجوا خلال الاحتفال بيوم عيد العمال.

100 ألف متظاهر في شوارع «تولوز»

ومع تعهد اتحاد النقابات العمالية الفرنسية بحشد تاريخي اليوم؛ نظم المواطنون الفرنسيون بمدينة «تولوز» جنوب غرب فرنسا، مسيرات ضخمة قدر عدد المتظاهرين فيها بنحو 100 ألف شخص وفقا لتقديرات «النقابات»، مقابل 13.5 ألف متظاهر فقط بحسب إحصائيات الشرطة الفرنسية.

كما تضاربت الإحصائيات الرسمية للشرطة الفرنسية بشأن أعداد المتظاهرين بشوارع المدن الفرنسية، أمام بيانات النقابات العمالية، كالتالي،

- مدينة «مول-هاوس» في شرق فرنسا: 7 آلاف متظاهر تم حصرهم من قبل نقابة القوة العمالية.

- مدينة «تولون» جنوب فرنسا: 20 ألف متظاهر وفقا لبيانات النقابات، مقابل 7 آلاف و200 متظاهر بحسب احصائيات السلطات الرسمية.

- مدينة «لوهافر» شمال غرب فرنسا، 10 آلاف متظاهر وفقا للنقابات، مقابل تأكيد السلطات لا يتجاوز عددهم 4800 شخص.

- مدينة «رين»، 24 ألف متظاهر وفقا لبيانات الاتحاد النقابي، مقابل 7 آلاف و850 شخصا فقط احصتهم الشرطة.

احتجاجات باريس ستبدأ اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرا

فيما سيخرج المحتجون في شوارع العاصمة باريس في تمام الثانية ظهر اليوم، بحسب ما أعلنته اتحادات العمال ضمن ترتيباتها، فيما ستكون ساحة ميدان «الجمهورية» نقطة الانطلاقة أو التجمع الأول للاحتجاجات، وصولا إلى ساحة «الأمة» في السابعة مساء.