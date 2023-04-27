محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام فرنسا تعزيز سبل التعاون

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، السيد السفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

محافظ الإسكندرية: نسعى لتطوير وتعزيز العلاقات بين مصر وفرنسا

في البداية، رحب المحافظ بالقنصل، مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين حيث يجمعهم التعاون المثمر في كافة المجالات.

وأعرب عن حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لتطوير وتعزيز العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة.

قنصل فرنسا: رئيس منطقة نيس يرغب التعاون مع الإسكندرية

من جانبه، شكر قنصل فرنسا، المحافظ على حفاوة الاستقبال، وقام بعرض نبذة عن منطقة نيس كوت دازور بفرنسا، حيث نقل رغبة رئيس منطقة نيس كوت دازور بفرنسا لتعزيز التعاون بين مدينة نيس بفرنسا و مدينة الإسكندرية بمجالات تبادل الخبرات التعليمية و السياحة والتراث والاقتصاد.

القنصل الفرنسي: العلاقة بين مصر وفرنسا مميزة

وأكد قنصل فرنسا محمد نهاض، أن التعاون بين الجانبين المصري والفرنسي، مستمر في ظل وجود زخم اقتصادي بين الطرفين، مؤكداً أن العلاقة بين مصر وفرنسا هي علاقة مميزة، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية.