جيران مصطفى درويش بدمنهور: «كان بيخدم الغلابة.. ودايما معانا في كل مناسبة»

خيمت حالة من الحزن والصدمة على أهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، عقب وفاة الفنان مصطفى درويش بشكل مفاجئ صباح اليوم، عن عمر ناهز 43 عاما، خاصة أن الراحل كان في زيارتهم قبل أيام قليلة، وتحديدا في وقفة عيد الفطر الماضي.

العطف على الفقراء

ويروي إبراهيم محمد، أحد جيران الفنان مصطفى درويش بمنطقة «أبو عبدالله» في مدينة دمنهور لـ«الوطن»، أن الراحل كان سباقا في عمل الخير والعطف على المساكين من أهل المدينة على مدار العام دون كلل أو ملل، وأن العديد منهم كأن يلجؤون إليه وقت الضيق.

وذكر «محمد»، ودموعه تسبق حديثه، أن آخر لقاء جمع الفنان مع أهالي منطقته في مدينة دمنهور كان يوم وقفة عيد الفطر، قائلا «هو كان معودنا يجي كل مناسبة يقضيها معانا، بيجي كل وقفة عيد، عمره ما هجر أهله وناسه».

وتابع بأن الفنان مصطفى درويش كان يشاركهم في الأفراح والأحزان، ولم يتأخر عن أهالي مدينة دمنهور في المناسبات، قائلا «طول عمره جيرته كويسة، عمره ما زّعل حد، والنهاردة وجع قلبنا من الحزن عليه».

آخر لقاء في وقفة عيد الفطر

ويروي محمد الفقي أحد أهالي منطقة أبو عبدالله مسقط رأس الفنان مصطفى درويش، أنهم تلقوا نبأ الوفاة كالصاعقة، لاسيما أنهم رأوه يوم الوقفة بصحة جيدة، ولم يكن يعاني من أمراض ظاهرة، موضحاً أن الفنان الراحل التقى بأهالي المنطقة للاطمئنان عليهم كما اعتاد.

ويضيف «كنا بنستنى زيارته، كان دايما معانا، عمره ما قال جاي وخلف معاده، كنا كلنا بنقعد على القهوة معاه زي ما عودنا، كان واحد مننا، وبنتشرف بيه، وكان دايما بيعمل أعمال خير مع أهالي دمنهور كلها مش منطقته بس».

وذكر «ربنا يتولانا ويصبرنا على فراقه، ربنا يرحمه ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته، ويجعل عمله الخيري في ميزان حسناته».

وأعلن هاني درويش، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ وفاة شقيقه الفنان مصطفى درويش، قائلا: «البقاء لله، توفى إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش، وتُشيع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بمدينة أكتوبر، العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد».