وزارة الشباب تبدأ التفتيش المالي والإداري على الهيئات الرياضية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بدء أعمال لجان التفتيش المالية والإدارية من المختصين بوزارة الشباب والرياضة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعض الجهات الرقابية وذلك للقيام بأعمال التفتيش المالي والإداري على جميع الهيئات الرياضية بمحافظات الجمهورية.

تحقيق الصالح العام

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الشباب والرياضة لتحقيق الصالح العام والحفاظ على المال العام، ومتابعة الجهات الرقابية الدورية للأعمال المالية والإدارية بالهيئات الرياضية؛ للتأكد من تطبيق اللوائح والقوانين، وأيضا مراجعة وفحص الأعمال المالية والإدارية والقانونية والمخزنية وغيرها بالهيئات الرياضية على مستوى الجمهورية.

وتضم عضوية تلك اللجان المختصين أيضا من مديريات الشباب والرياضة والإدارات المركزية للرقابة المالية التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات والموزعة على جميع قطاعات الجمهورية والمختصين من فروع الأجهزة الرقابية الموزعة على المحافظات.

وتتولى تلك اللجان أعمال التفتيش والمتابعة على أعمال الهيئات الرياضية والشبابية من النواحي المالية والإدارية في ضوء القوانين واللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل تلك الهيئات.

توفير كل الإمكانات الخاصة بعمل اللجان

وأهابت وزارة الشباب والرياضة برؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومسؤولي الإدارات التنفيذية بجميع الهيئات الرياضية، الالتزام بضرورة توفير وإتاحة وتيسير كل الإمكانات والمتطلبات الخاصة بعمل تلك اللجان، أخذًا بعين الجد والاعتبار بأنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة على كل من يثبت مخالفته أو قيامه بأي شكل من أشكال عرقلة سير عمل أو توانيه عن تقديم أي مستندات مطلوبة لعمل تلك اللجان.