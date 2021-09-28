ضوابط وشروط إجراء انتخابات الهيئات والأندية الرياضية

تتابع اللجنة العليا المُشكلة للإشراف على العملية الانتخابية للهيئات الرياضية، آليات التطبيق الصارم لكود الإجراءات والضوابط الاحترازية بجميع الهيئات الرياضية خلال إجراء انتخابات الهيئات والاندية الرياضية، حفاظًا على سلامة وصحة المشاركين في الانتخابات من فيروس كورونا المستجد.

وتهيب اللجنة بجميع أطراف المنظومة الرياضية الالتزام التام بتلك الإجراءات والاحتياطات اللازمة التي وضعتها اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع كل من لجنة الأزمات بمجلس الوزراء، وزارة الصحة، اللجان الطبية بالهيئات الرياضية والشبابية.

الاشتراطات الواجب اتباعها عند انعقاد الجمعيات العمومية بالهيئات

يتضمن الكود الاشتراطات الواجب اتباعها عند انعقاد الجمعيات العمومية بالهيئات الشبابية والرياضية (أندية ومراكز شباب)، وكذا على مستوى انتخابات اللجنة الأوليمبية والبارالمبية والاتحادات الرياضة، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية المتعلقة بوباء كوفيد 19، على النحو التالي:

- جاء بكود الإجراءات والضوابط الاحترازية على مستوى انعقاد الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية والشبابية «الأندية ومراكز الشباب»، أن الهيئات التي يبلغ عدد أعضاء جمعيتها العمومية من لهم حق التصويت 20 ألف صوت فأقل تطبق الإجراءات والاشتراطات والقواعد المعتمدة بلائحة النظام الأساسي المعتمدة لها، دون أي تغيير أو تعديل بالتوقيتات أو نسب الحضور والإجراءات.

- الهيئات التي يبلغ عدد أعضاء جمعيتها العمومية أكثر من 20 ألف عضو تطبق القواعد والاشتراطات المعتمدة بلائحة النظام الأساسي لها، مع الالتزام بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة الواقع في نطاقها الهيئة؛ لاعتماد خطة زيادة أعداد اللجان بما يتناسب طرديًا مع أعداد من لهم حق التصويت، والمساحة المكانية المخصصة لهم للإدلاء وفرز الأصوات، وإجراء التصويت على مدار يومين بالتنسيق مع المديرية وباعتماد الإدارة المركزية المختصة، ووفق لائحة النظام الأساسي المعتمدة.

- مراعاة منح الأولوية فى التصويت لكبار السن، وذوى الأمراض المزمنة، وتجنب اصطحاب الأطفال، ومن ليس لهم حق التصويت منعًا للازدحام.

ضوابط إجراء انتخابات الأندية والهيئات الرياضية

1- إقامة غرفة عزل طوال فترة اجراءات الجمعية العمومية.

2- تجهيز العيادة الطبية بالمنشأة لمجابهة الحالات الطارئة.

3- التنسيق الدائم مع الطب الوقائي بمديرية الصحة.

4- توفير سيارة إسعاف مجهزة تتناسب والأعداد المتوقع حضورها.

5- إضافة إلى التعقيم والتطهير الكامل المستمر طول فترة الانعقاد.

6- تنظيم دخول وخروج أعضاء الجمعية العمومية للهيئة.

7- إجراء المسح الحراري لجميع المترددين.

8- مراعاة المسافات البينية

9- توفير المواد المطهرة

10- التأكيد على ارتداء الكمامات الطبية.

11- توفير مكان مناسب من حيث المساحة والتهوية لمناقشة جدول الأعمال، تتوافر فيها الاشتراطات البيئية والاحترازية والوقائية.

- على صعيد الإجراءات والإرشادات المتعلقة بانعقاد الجمعيات العمومية باللجنة الأوليمبية والبارالمبية والاتحادات الرياضية، جاء بالكود أن مسئولية متابعة تنظيم وإقامة الجمعيات العمومية بالاتحادات الرياضية تقع عاتق اللجان الطبية بـ «اللجنة الأوليمبية، اللجنة البارالمبية، الاتحادات غير الأوليمبية»، وكذا اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، ولجنة الأزمات بمجلس الوزراء، والجهات المعنية بوزارة الصحة.

- السماح للاتحادات الرياضية التي انتهي تصنيفها لعدد هيئات 20 هيئة فأقل عقد اجتماعها فى صالة أو قاعة مناسبة، أما بالنسبة للاتحادات التي انتهي تصنيفها لعدد اتحادات أكثر من 20 هيئة فتُعقد اجتماعها فى مكان مفتوح مناسب، وفي جميع الأحوال يجب مراعاة تحديد الأعداد المسموح لها التواجد «مندوب لكل هيئة».

- عدم السماح بالتكدس أو وجود أي فرد من خارج المنظومة، وتحديد أماكن الدخول والخروج منعاً للتزاحم، وإجراء المسح الحراري لجميع المترددين، ومراعاة المسافات البينية، وتوفير المواد المطهرة والتعقيم المستمر، والتأكيد على ارتداء الكمامات، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة، فضلاً عن إقامة غرفة رصد وعمليات متابعة طوال التنظيم لإجراء الجمعية العمومية.