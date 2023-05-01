أبطال خمس جولات ينعون مصطفى درويش: «هنفتكرك بكل جميل سبته وسطنا»

نعى عدد كبير من صناع فيلم خمس جولات، الفنان مصطفى درويش، وذلك بعد رحيله عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

فيلم خمس جولات من بطولة آدم الشرقاوي

وشارك فريق عمل خمس جولات، صورة تجمع مصطفى درويش بكل من آدم الشرقاوي، ونور النبوي، وداليا شوقي، والمنتج يحيى علام، وعلقوا عليها: «هنفتكرك بكل جميل سبته وسطنا، أسرة فيلم خمس جولات تنعى بكل الحزن والأسى، مصطفى درويش الفنان الكبير الخلوق المحترم، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

خمس جولات من بطولة الراحل مصطفى درويش

وكان فيلم خمس جولات، آخر أعمال الفنان مصطفى درويش في السينما، إذ انتهى من تصويره الشهر الماضي، وكان ينتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونعى منتج الفيلم يحيى علام، مصطفى درويش، عبر صفحته الشخصية قائلًا: «الله يرحمك ويحسن إليك ويجعل مثواك الجنة.. فنان موهوب وقلبه أبيض.. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرًا من داره، وأهلا خيرًا من أهله، وزوجا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار».