إسعاد يونس ناعية مصطفى درويش: «خلوق ومرح»

نعت الفنانة إسعاد يونس، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الفنان مصطفى درويش، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات إثر إصابته بسكتة قلبية.

ونشرت إسعاد يونس، صوره لمصطفى درويش، وعلقت عليها: «إنا لله وإنا إليه راجعون، صدمة شديدة جدا، اتعرفت على مصطفي خلال تصوير مسلسل كامل العدد، وظني أنه أبدع في الدور ويمكن أحلى دور ختم به حياته القصيرة، إنسان خلوق ومرح وجميل، ربنا يسعد روحه في الجنة».

وفاة مصطفى درويش

وأعلن هاني درويش، شقيق الراحل، عبر حسابه على فيس بوك، وفاة شقيقة مصطفي درويش، وأنّ الجنازة ستشيّع عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، على أن يكون العزاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد غدا.