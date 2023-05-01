أحمد داود وزوجته يصلان جنازة مصطفى درويش

حرص الفنان أحمد داود وزوجته علا رشدي، والفنان محمود البزاوي، على حضور جنازة الفنان الراحل مصطفى درويش، المقامة حاليا بمسجد الحصري في السادس من أكتوبر.

جنازة مصطفى درويش

وكان أول الحاضرين للجنازة؛ ريهام عبد الغفور، والمخرج إبرام نشأت، أحمد فلوكس، محمد علي رزق، حسن أبو الرووس، عمر السعيد، اسر ياسين حضور جنازة الفنان الراحل بمسجد الحصري، فى منطقة السادس من أكتوبر.

وفاة مصطفى درويش

ورحل عن عالمنا الفنان مصطفى درويش، خلال الساعات الماضية عن عمر ناهز الـ 43 عاما، إذ أعلن شقيقه هاني درويش خبر وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش، تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد».