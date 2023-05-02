9 فئات من العمالة غير المنتظمة تستحق منحة الـ1000 جنيه.. فما هي؟

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال أمس، بإنشاء صندوق طوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة، وصرف 1000 جنيه لكل المستحقين من هذه الفئة وغير المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية التي قررتها الدولة خلال السنوات الماضية.

مهن وحرف العمالة غير المنتظمة

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أنواع المهن والحرف ونوعيات العمالة غير المنتظمة التي تستحق الاستفادة من مميزات ومنح وإعانات صندوق طوارئ إعانة العمالة غير المنتظمة، المنتظر تأسيسه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد إنهاء الإجراءات الرسمية والقانونية لتأسيسه.

صرف 1000 جنيه للعمالة غير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية

ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فإنّ فئات العمالة غير المنتظمة المستهدفة، وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية التي تستحق الحصول على دعم وصرف 1000 جنيه التي وجّه بها الرئيس، كما يلي.

1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

2- عمال التراحيل وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم ومنهم «الباعة الجائلين، ومنادو السيارات، وموزعو الصحف، وماسحو الأحذية المتجولين، والفئات المماثلة والحرفيين، والعاملون في المنازل».

3- محفظو وقراء القرآن الكريم.

4- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

5- العاملون المؤقتون في الزراعة.

6- العاملون في مشروعات تربية الماشية أو الدواجن.

7- العاملون في المناحل.

8- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين.

9- عمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.