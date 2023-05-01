قرارات الرئيس السيسي.. إجراءات مهمة لدعم العمالة غير المنتظمة

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدّة قرارات اليوم، في احتفالية عيد العمال بمحافظة الشرقية، على رأسها قرارات تخص العمالة غير المنتظمة، ومنها إطلاق برامج للحماية الاجتماعية، ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل.

ترصد الوطن في السطور التالية قرارات السيسي اليوم

- إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.

- تحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إلى الصندوق، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام.

- تفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، قدرها 1000 جنيه.

- إصدار وثيقة جديدة من شهادة «أمان» لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

- التأكيد على منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا 5%، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة.

- دراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب.

- تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر.

- سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.

- سرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل.

- إطلاق حملة قومية، لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع، لقيمة العمل.

- الاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا.