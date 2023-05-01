تفاصيل ​التأمين على العمالة غير المنتظمة.. والأوراق المطلوبة

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يجرى توفير التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظم، من أجل حمايتهم من مخاطر الشيخوخة والعجز.

وأشارت الهيئة عبر الموقع الرسمي لها أن خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة تجرى من خلال تقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم 1 إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقا به المستندات التالية:

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) .

- صحيفة البيانات الأساسية، بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة، بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الاحوال المدنية.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

فئات العمالة غير المنتظمة بقانون التأمينات

وأوضح قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات أن العمالة غير المنتظمة تشمل العديد من الفئات، منها «ماسحو الأحذية، والباعة الجائلون،محفظو القرآن الكريم، منادو السيارات، وملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك،عمال التراحيل، والمرتلون وغيرهم من خدام الكنيسة، والعاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والبساتين».

العامل غير المنتظم يدفع حصته فقط والدولة تتحمل حصة صاحب العمل

وأوضحت التأمينات الإجتماعية فى تقرير لها، أنه يجب على العمالة غير المنتظمة، التوجه للاشتراك في منظومة التأمين الاجتماعي، مشيرة إلى أن العامل غير المنتظم سيدفع فقط حصته، بينما ستتحمل الدولة حصة صاحب العمل، فالخزانة العامة للدولة ستتولى دفع قيمة التأمين الخاصة بصاحب العمل.