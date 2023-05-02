رئيس «مشروعات النواب» يطالب بسرعة الانتهاء من إشغال الوحدات بالمجمعات الصناعية

طالبت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب محمد كمال مرعى، بسرعة اتخاذ الإجراءات للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضى للاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي.

أهمية الانتهاء من إشغال الوحدات بالمجمعات الصناعية

أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أهمية الانتهاء من إشغال الوحدات بالمجمعات الصناعية لخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري، وذلك من خلال تذليل جميع المعوقات التي تسبب ضعف نسب الإشغال.

وأشار «مرعي» إلى ضرورة منح المزيد من التيسيرات للمستثمرين سواءً من ناحية الاشتراطات المطلوبة أو أسعار الوحدات بالمجمعات الصناعية، مع وضع خطة لتسويق هذه الوحدات.

المشاكل التي تواجه المجمعات الصناعية ترجع إلى عدم التخطيط الجيد

وأكد النائب محمد مرعي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية ،اليوم ،بحضور المهندس محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية ،وحازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات الهيئة أن المشاكل التي تواجه المجمعات الصناعية ترجع إلى عدم التخطيط الجيد لها فيما يخص طبيعة الأنشطة المقامة عليها، فضلاً عن المرافق اللازمة لهذه المجمعات من (مياه وكهرباء).