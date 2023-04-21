كم يدفع بنك التنمية الصناعية على الشهادة الثلاثية؟

كشف بنك التنمية الصناعية عن أسعار العائد على الشهادات، تزامنا مع شهر أبريل 2023، ومن بينهم الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التنمية الصناعية لشهر أبريل 2023، على الشهادة الثلاثية، تصدر الشهادة بفئة 100 جنيه ومضاعفاتها.

أسعار العائد على الشهادة الثلاثية

والشهادة الثلاثية اسمية ولا يجوز التنازل عنها، ومدة الشهادة 3 سنوات، وبالنسبة لاحتساب العائد يكون من الشهر التالي للشراء، وهو متغير ويصرف كل 3 أشهر بحسب أسعار التي يعلنها البنك المركزي للإيداع.

وكشفت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في وقت سابق وتحديدا، بشهر مارس الماضي، عن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، ليكون سعر الإيداع 18.25% وسعر الإقراض 19.25%.

الشهادة الثلاثية

وشرح بنك التنمية الصناعية أن لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة ٨٠% من قيمتها الأسمية عند الطلب بسعر عائد يزيد 2% عن سعر العائد الساري على الشهادة.