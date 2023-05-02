تفاصيل زيارة ميسي إلى السعودية.. ترويج للسياحة

بعد انتشار خبر زيارة لاعب منتخب الأرجنتين، ونادي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأول من مايو، يحاول الكثيرون معرفة تفاصيل زيارة ميسي إلى السعودية التي لا تعد الأولى حتى الآن، حيث زار السعودية مرتين من قبل مرة كانت للمشاركة في مباراة ودية والأخرى كانت للترويج للسياحة.

تفاصيل زيارة ميسي إلى السعودية في الوقت الحالي

وحصل اللاعب الدولي على لقب سفير السياحة في المملكة التي تستهدف لإنعاش قطاع السياحة فيها، ومن ضمن تفاصيل زيارة ميسي إلى السعودية أنها تأتي بالتزامن مع معرض سوق السفر العربي المقام في الوقت الحالي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويزور اللاعب السعودية مع أسرته المكونة من أطفاله وزوجته وحرص اللاعب نشر صور له على تطبيق الصور المملوك لشركة ميتا «انستجرام».

تفاصيل زيارة ميسي إلى السعودية المدعومة من الدولة

وتأتي زيارة ميسي إلى السعودية في ظل رغبة المملكة برؤية من ولي العهد محمد بن سلمان تنويع الاقتصاد في البلاد، وقال أيضا وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في تدوينة على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» مساء اليوم الإثنين: «أرحب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية».

ميسي يكشف عن تفاصيل زيارته للسعودية

فيما أفصح ميسي عن تفاصيل زيارته إلى السعودية بعد نشر صورته مرفقة بهاتشاج «زيارة السعودية» على انستجرام معلقا: «من كان يعتقد أن السعودية بها هذا الكم الهائل من الاخضرار؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما أمكنني ذلك».