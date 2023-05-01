المركز الوطني للأرصاد يوضح حالة طقس السعودية.. سقوط أمطار رعدية

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة طقس السعودية، حيث يتوقع أن هطول سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية على عدد من المناطق، وتنخفض درجات الحرارة على معظم المدن بالمملكة، وتنشط الرياح على البحر الأحمر والخليج العربي، وترتفع الأمواج لتتراوح ما بين خفيف إلى مائج مع تكون السحب الرعدية.

حالة طقس السعودية وسقوط أمطار رعدية

وبحسب الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، فأن حالة طقس السعودية تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران

وأضاف البيان أن المناطق المختلفة تشهد وجود ضباب يعوق الرؤية على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

وتكون الفرص مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

حالة البحر الأحمر والخليج العربي بالمملكة

أما حالة البحر الأحمر بالمملكة تتوقع الأرصاد، أن الرياح السطحية على البحر تكون شمالية إلى شمالية غربية وتتراوح سرعتها ما بين 15-40 كم في الساعة وتصل إلى 45 كم بالساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، ويكون حالة البحر متوسط الموج ومائج، ويكون ارتفاع الأمواج من متر إلى 1.5 يصل لمترين.

بينما الخليج العربي تكون الرياح السطحية اتجاها شرقية إلى شمالية شرقية تتحول نهاراً شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 15-40 كم في الساعة على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 10-30 كم في الساعة على الجزء الجنوبي، بينما يكون ارتفاع الموج ما بين 0.5 إلي 1.5 متر، ويكون حالة البحر ما بين خفيف إلى متوسط.

درجات الحرارة على مناطق السعودية

وجاءت درجات الحرارة على مدن ومناطق المملكة كالآتي:

مكة 38 26

المدينة المنورة 34 19

الرياض 36 21

جدة 34 24

الدمام 36 23

أبها 23 14

تبوك 28 14

بريدة 33 17

حائل 29 15

الباحة 21 14

عرعر 27 15

سكاكا 29 15

جازان 34 27

نجران 30 24

الخرج 38 22

المجمعة 32 18

وادي الدواسر 36 25

الدوادمي 33 17

شرورة 38 29