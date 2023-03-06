حكاية هدية ميسي للفنانة نادين نسيب نجيم.. جيوفاني سيبكي

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع اسم الفنانة نادين نسيب نجيم بعد أن ارتبط منذ مساء يوم أمس الأحد باللاعب العالمي ليونيل ميسي نجم الأرجنتين ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعدما قدم لها هدية خاصة.

بدأت القصة عندما شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم ستوري عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» وظهر في الفيديو تلقيها هدية خاصة من النجم ليونيل ميسي.

ميسي يقدم هدية خاصة للفنانة نادين نسيب نجيم

قدم ميسي للفنانة نادين نسيب نجيم لها تيشيرت الأرجنتين الرسمي موقع عليه اسمه وتيشيرت آخر مكتوب عليه اسم ابنها جيوفاني، وعلقت على الصور قائلة: «شكرا كتير نحبك ميسي يالها من مفاجأة رائعة».

نادين نسيب نجيم: سعداء بهدية ميسي

وتابعت نادين نسيب نجيم: «جيوفاني سيبكي لا أستطيع الانتظار حتى أريه التيشيرت يالها من مفاجأة سيكون في قمة السعادة».

يذكر أن الفنانة نادين نسيب نجيم كانت قد شاركت مؤخرا بمسلسل صالون زهرة وقدمت منه جزأين وحققا نجاحا كبيرا وشاركت فيه بجانب عدد كبير من الفنانين منهم معتصم النهار.