«القومي للمرأة»: قرار الرئيس بالمساواة بين الجنسين في العمل انتصار جديد

قدم المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة، التهنئة والتحية للمرأة العاملة فى كل مواقع العمل على مستوى الجمهورية بمناسبة عيد العمال، مؤكداً أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص لسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، هو انتصار جديد للمرأة، وضمانة لتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهن فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن.

«جاد الكريم»: استراتيجية حقوق الإنسان تنص على مساواة النساء والرجال فى المزايا والأجور

من جانبه، قال الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس مجموعة استدامة للأبحاث ودراسات الجدوى، بالقرارات المهمة التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء احتفالية عيد العمال، ومنها سرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة.

وقال جاد الكريم لـ«الوطن» إن توجيهات الرئيس السيسى بشأن ضمان تكافؤ الفرص وبيئة العمل الآمنة للمرأة، توجيه فى غاية الأهمية ومبنى على تراكم جوهرى فى اهتمام عدد من الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، مؤكداً أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تنص فى محورها الرابع على أهمية ضمان مساواة النساء العاملات بالرجال فى كافة المزايا والأجور وفرص الوصول للعمل.

وأضاف: «لا نغفل أن السياسات الوطنية المهمة التى تطبقها الهيئات المصرية المعنية بتنظيم شئون الاستثمار والرقابة المالية تدعم بشكل لافت للنظر، بالإضافة إلى توجه الشركات ومؤسسات الأعمال لإدماج المساواة بين الجنسين ومراعاة النوع الاجتماعى فى ممارسات الشركات، ومن أهم هذه السياسات قرار هيئة الرقابة المالية رقم 108 لسنة 2021 بشأن إلزام الشركات بالإفصاح عن معايير الأداء البينى والمجتمعى والحوكمة المتعلقة بالاستدامة».

وأكد محمود بسيونى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن ما ذكره الرئيس فيما يخص حقوق الإنسان، يعد تطبيقاً لكل الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وعصراً جديداً تعيشه فيما يتعلق بحقوق العمال.

وقال إن الرئيس يضع الدولة الآن فى مسار تشريعى جديد، يمنح العمال حقوقاً وحريات كثيرة لممارسة العمل فى بيئة آمنة، وأصبحت مصر جزءاً من المجتمع الدولى الذى يحافظ ويحمى حقوق الإنسان، وهذا أبلغ رد على الانتقادات بشأن بيئة العمل.

وأضاف أن ما يحدث الآن يعد قفزة كبيرة فى مجال حقوق العمال، وخاصة المرأة، وظهر ذلك أثناء التقاط صورة جماعية للرئيس داخل المصنع الذى افتتحه بالتزامن مع الاحتفالية ضمن مبادرة «ابدأ»، وكانت الأغلبية سيدات عاملات.

وأوضح أن الرئيس يركز على دمج المرأة داخل بيئة العمل وتوفير كافة سبل الحماية والأمان لها: «نسبة عمل المرأة كانت قليلة فى السابق لخوفها من التعرض لمضايقات فى بيئة العمل، لكن هذا لم يعد موجوداً الآن بفضل توجيهات الرئيس التى أدت لتغييرٍ فى الثقافة».

وأشاد بحديث الرئيس عن العمالة غير المنتظمة، مؤكداً أنها جزء من فكرة صناعة القرار الإنسانى فى مصر، متابعاً: «الرئيس مهموم بحماية العمال وحقوقهم ورعايتهم الصحية بعد إهمالهم لسنوات طويلة، فضلاً عن حديثه فيما يتعلق بحقوق ذوى الإعاقة والتركيز على منحهم نسبة التشغيل المنصوص عليها فى القانون».