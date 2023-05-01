«خير الصالحية» يعم على المصريين بـ«420 فدانا.. و30 ألف مزارع»

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى الشركة الشرقية لصناعة السكر بمدينة الصالحية الجديدة، اليوم، وهى شركة مساهمة مصرية تقوم باستخلاص السكر الأبيض من محصول البنجر وتصديره للخارج، وتم إنشاؤها بهدف تعظيم الصناعة المصرية، وتمثل مشروعاً استراتيجياً يعود بالنفع على الاقتصاد القومى وتوفر فرص عمل للشباب.

وأوضح الدكتور خالد بدوى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقية لصناعة السكر، أنه تم إنشاء مصانع الشركة على مساحة 420 فداناً، وتبلغ المساحة المزروعة «بنجر» 70 فداناً، بالإضافة إلى التعاقد مع أكثر من 30 ألف مزارع لإمداد المصنع بما يحتاجه من محصول البنجر.

وحصلت «الوطن» على معلومات تتضمن أن الشركة من أحدث مصانع سكر البنجر فى الشرق الأوسط. ويتمثل المحور الاستراتيجى للشركة فى إنتاج السكر الأبيض كمنتج أساسى والمولاس والعلف الحيوانى كمنتجات ثانوية من البنجر والسكر المكرر من السكر الخام بطاقة إنتاجية 274 ألف طن من السكر الأبيض، و105 آلاف طن من المولاس، و106 آلاف طن من العلف الحيوانى و315 ألف طن من السكر المكرر.

وتم التعاقد مع عدد من الشركات العالمية ذائعة الصيت والخبرة فى مجال السكر لإنشاء المصنع مثل: شركة BMA الألمانية فى العمليات الصناعية المعالجة وشركة Putsch فى القوى، وشركة Siemens، وشركة Novasep فى إزالة اللون والكالسيوم، وشركة Eberhardet الألمانية فى فرن الجير، وشركة Maguin الفرنسية فى استقبال ونقل البنجر والغسيل، وشركة Maguin promill فى مجفف اللب ومكابس اللب، وشركة Babbini فى مكابس اللب الطرى.

استقبال ونقل البنجر

يتم أخذ عينات عشوائية من شاحنات البنجر لتحليلها وحساب نسبة السكر الموجود بالبنجر وكذلك نسبة الشوائب وتقدير مدى جودة البنجر المورد من خلال هذه الحسابات ويمكن تقدير مستحقات المزارع على حسب تحليل العينة الخاصة بالبنجر المورد.

وتحدد الشركة نسبة سماح من الشوائب حتى 8% يتم بعدها خصم على المزارع، ويتم مكافأة المزارع فى حالة التبكير بالتوريد أو ارتفاع حلاوة البنجر عن 16%. «الطبالى» هى المحطة التى يتم فيها استقبال الشاحنات المحملة بالبنجر وتفريغها إما للعمليات الصناعية أو إلى مخزن البنجر الدائرى، يوجد ثلاث طبالى تفريغ كل واحدة عبارة عن جزأين الواحدة تعمل بطاقة 15-17 دورة فى الساعة وتعتمد على نوع الشاحنة ووقت فتح أبوابها والنظافة بعد التفاضى.

ويتم عمل اتزان وتثبيت للسيارة عن طريق مصدات متصلة بمنظومة هيدروليك تعمل بضغط الزيت ثم يتم رفع السيارة تدريجياً حتى التفريغ. وكل طبلية تقوم بالتفريغ على سير 02.03.

قاطعات محطة الاستخلاص

تحتوى القاطعات على سكاكين حادة تقوم بتقطيع البنجر إلى شرائح يتم صيانتها بصفة دورية لضمان كفاءة تشغيل القاطعات.

توجد ثلاث قاطعات طاقة القاطعة 6000 طن/ يوم، يوجد بداخل كل قاطعة عدد 30 حامل سكاكين وكل حامل به 6 سكاكين، أى إنه يوجد 180 سكيناً بالقاطعة. وتهدف محطة الاستخلاص إلى استخلاص السكر من شرائح البنجر، وتعتمد فكرة عمل المحطة على خاصية الانتشار، حيث تنتقل المواد السكرية وغير السكرية من التركيز الأعلى (داخل الخلية) إلى التركيز الأقل (خارج الخلية) من خلال جدار البروتوبلازمى (نظرية الضغط الأسموزى) ويتحقق ذلك عن طريق التسخين لدرجة حرارة 68-71 درجة مئوية وضبط درجة الـPH إلى 5: 5.2 لعمل تخثر لجدار الخلية البروتوبلازمى حتى يسهل عملية انتقال السكروز إلى خارج الخلية لإنتاج عصير خام ولب طرى.

معالجة العصير

تسمى عند خبراء السكر بقلب المصنع، حيث يتم ضبط أرقام المعالجة إلى الأرقام القياسية والتى من خلالها يتم رفع نقاوة العصير الخام وتسهيل العملية الإنتاجية.

ومن أهداف معالجة العصير:

- زيادة ناتج السكر وتقليل ناتج المولاس عن طريق زيادة نقاوة العصير (زيادة نقاوة العصير بنسبة 1% يزيد من ناتج السكر نحو 1.5٪ «بنجر» ويقلل من ناتج المولاس نحو 0.2% «بنجر».

- تقليل تكون رواسب داخل مواسير التبخير عن طريق خفض المواد غير السكرية والعسر.

- إنتاج عصير ثابت حرارياً مع أقل قدر من العسر.

- تحسين ترشيح العصير عن طريق إزالة الغرويات.

- تقليل لون السكر عن طريق ترسيب المواد الملونة.

- إزالة بعض المواد غير السكرية القابلة للذوبان (20: 30٪ من المواد غير السكرية)، مثل السكريات المتحولة، الغرويات، والمواد الملونة. وكقاعدة عامة، فإن كل كيلوجرام من المواد غير السكرية يحمل 1.5 كيلوجرام من السكر إلى المولاس. وهذا يعنى أن إزالة المواد غير السكرية يوفر للمصنع نحو 30: 45٪ من السكر.

الغسل والتخزين

يعتبر غسل البنجر من أهم محطات المصنع وعلى أساسها يتم تغذية القاطعات ببنجر نظيف خالٍ من الشوائب والحجارة والعروش لأن وجود مثل هذه الشوائب يؤدى إلى تلف فى القاطعات وصعوبة عملية الاستخلاص فى جهاز الانتشار.

وتبدأ المحطة بفاصل الأتربة 03.00.01 مثل الموجود بعد الطبالى (سعة 1200 طن/س) لضمان كفاءة أكبر لعملية الغسيل وهى عبارة عن أسطوانة دوارة بقطر 4 م وطول 4.4 م مثبت عليها شبكة لخروج الأتربة والرمال. هوبر التخزين 02.09 يقوم إما بتغذية الغسيل بواسطة سير متعدد السرعات 02.10 بطاقة 700 طن/س أو النقل للتخزين بواسطة سير 02.11 بطاقة 800 طن/س. مخزن البنجر 02.12 عبارة عن مخزن دائرى يسع 8000 طن بنجر ويستخدم فى حالة أى عطل فى الطبالى أو السيور المغذية للغسيل من الطبالى للحفاظ على جودة البنجر أثناء التخزين وعدم تحلل السكر، توجد عدد 8 مراوح طاقة المروحة 2000 م3 / س، وذلك لعمل تهوية للبنجر أثناء التخزين، يتم تغذية الغسيل من مخزن البنجر بواسطة سير متعدد السرعات 02.15 بطاقة 550 طناً/ س.

جهاز الانتشار

يتم استخلاص أكبر قدر ممكن من السكروز الموجود بشرائح البنجر للحصول على محلول سكرى بأعلى درجة نقاوة من الشرائح ولب طرى بأقل فقد ممكن من السكر ليصل إلى نحو (0.25% بنجر)، هو عبارة عن أسطوانة رأسية بقطر 13.6 م وارتفاع 20 م بها 224 ريشة ثابتة على الجدار الداخلى و228 ريشة متحركة مثبتة على عمود جهاز الانتشار (عبارة عن جسم أسطوانى داخل جهاز الانتشار بقطر 8.6 م ومزود ببلية من أسفل ويديره عدد 7 محركات من أعلى لكل واحد قدرة 45 KW لتحريك العمود بسرعة تتراوح من 0.03 إلى 0.18 لفة /دقيقة)، وتوجد شبكة على محيط الجسم الخارجى من أسفل بارتفاع 1.65 م لفلترة عصير الدوران من ناعم الشرائح وتوجد عليها مجموعة بلوف لعمل غسيل عكسى للشبك بصفة دورية تفادياً لانسدادها وتتم كل ساعتين، يوجد أعلى جهاز الانتشار عدد 2 بريمة لخروج اللب ويتم نقل اللب الطرى من جهاز الانتشار الطرى منهما باستخدام سير 6.01 ثم إلى تغذية مكابس اللب 6.03، البريمة الرئيسية للب الطرى.

وعند منسوب معين من جهاز الانتشار تتم إضافة المياه النقية التى تصل إلى نحو 29.45% «بنجر»، وتتكون من مياه ساخنة وباردة للوصول إلى حرارة 60: 65 درجة مئوية ومحلول جبس وذلك لعمل خشونة لشريحة اللب لسهولة كبسها، تتم إضافة جبس بنسبة 0.15٪ «بنجر» وحامض كبريتيك مخفف بنسبة 0.065٪ «بنجر» لضبط الـ(PH) إلى 5: 6 وعند منسوب أقل من منسوب إضافة المياه النقية تضاف مياه الكبس، وهو ناتج عملية كبس اللب الطرى بالمكابس والذى يمر على شبك من أجل فلترته قبل إرساله إلى السخانات إلى جهاز الانتشار بنسبة تصل إلى 39.85٪ «بنجر» وبدرجة حرارة تتراوح ما بين 68 إلى 72 درجة مئوية.

وتستخدم مياه الكبس فى رفع درجة حرارة جهاز الانتشار ويتم تغيير درجة حرارتها طبقاً لدرجة حرارة جهاز الانتشار وتتحرك المياه النقية ومياه الكبس عكس اتجاه خروج اللب الطرى من أعلى إلى أسفل الجهاز. وناتج عملية الاستخلاص عبارة عن عصير ببركس 15-17 ودرجة نقاوة 85-88% حسب جودة البنجر المورد ولب طرى برطوبة 88%.

يتم تقطيع البنجر إلى شرائح طولية رفيعة لتسهيل عملية استخلاص السكر الموجود بالشرائح فى جهاز الانتشار وذلك من خلال زيادة مساحة سطح الشريحة.

توجد فى كل قاطعة سكاكين حادة شكل V مثبتة فى كادرات، ويوجد ثلاثة أنواع من السكاكين 23، 25، 28 بطول 20 سم، يتم التغيير بينها حسب جودة البنجر المورد.