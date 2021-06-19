مدينة الصالحية الجديدة.. 12547 وحدة سكنية

تعد مدينة الصالحية الجديدة، واحدة من المدن الجديدة، التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرا، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال إقامة مشروعات عدة، فى مختلف المجالات، داخل المدينة، وتبلع المساحة الكلية لمدينة الصالحية الجديدة، 1617 فدانًا.

وتقع مدينة الصالحية الجديدة في كردون محافظة الشرقية، وتبعد عن مدينة القاهرة 110 كم، وعن ميناء السويس 90كم، وعن ميناء بورسعيد 90 كم، وعن ميناء دمياط 120 كم، وعن مدينة الإسماعيلية 40 كم، وعن مدينة الزقازيق 50 كم.

وترصد السطور التالية، نشاط وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل مدينة الصالحية الجديدة، وفقا للصفحة الرسمية لهيئة المجتمعات العمرانية.

نشاط وزارة الإسكان داخل مدينة الصالحية الجديدة

1- عدد سكان مدينة الصالحية الجديدة الحالي 60 ألف نسمه، والمستهدف سنة الهدف «2022» 120 ألف نسمة.

2- إجمالي عدد الوحدات المرخصة بمدينة الصالحية الجديدة يبلغ حوالي 12547 وحدة .

3- تمّ تخصيص واستلام 818 قطعة أرض إسكان اجتماعي بمدينة الصالحية الجديدة.

4- تمثل المنطقه السكنية داخل مدينة الصالحية الجديدة 577 فدانًا، إضافة إلى المناطق الصناعية والمخازن التي تمثل 682 فدانًا.

5- تتغذى مدينة الصالحية الجديدة بمياه الشرب من خلال محطة تنقية مياه بطاقة 22 ألف م3/ يوم

6- تمّ تنفيذ توسعات محطة تنقية مياه للمدينة، لتصبح طاقتها 32 ألف م3/يوم.

7- تمّ تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمدينة الصالحية الجديدة بطول 184.5 كم.

8- جرى تنفيذ شبكات الكهرباء بمدينة الصالحية الجديدة بطول 648 كم.

9- تنفيذ شبكات طرق بمدينة الصالحية الجديدة بطول 117 كم.

10- تم تنفيذ شبكات اتصالات بمدينة الصالحية الجديدة بطول 227 كم.

11- تم تنفيذ 130 فدانًا مسطحات خضراء وحدائق عامة.

12- بلغت إجمالي الاستثمارات بمدينة الصالحية الجديدة 776.9 مليون جنيه منها:

- في قطاع الإسكـان 8.1 مليون جنيه.

- في قطاع الخدمات 120.5 مليون جنيه.

- في قطاع المرافق 610.4 مليون جنيه.

- في قطاع الزراعة 20.8 مليون جنيه.