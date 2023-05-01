معلومات عن مدينة الصالحية الجديدة بعد زيارة السيسي اليوم.. تضم 423 مصنعا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة إلى مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، ليشهد احتفالية بعيد العمال بمقر الشركة الشرقية للسكر.

وفي هذا الإطار، نستعرض أبرز المعلومات عن مدينة الصالحية الجديدة، وفق ما ذكر على الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أُنشئت مدينة الصالحية الجديدة، بموجب القرار الجمهوري رقم 1237 لسنة 1982، وتقع أقصى الحد الشرقي لمحافظة الشرقية، ويفصل بينها والقاهرة نحو 110 كيلومترات، حيث تقع شمال طريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي.

تبلغ المساحة الكلية للمدينة 1617 فدانًا، موزعة على النحو التالي: «المنطقة السكنية 575 فدانًا، المناطق التجارية والخدمية 322 فدانًا، المناطق الخضراء 123 فدانًا، والمناطق الصناعية والمخازن 588 فدانًا».

قطاع الإسكان

يبلغ إجمالي عدد الوحدات بالمدينة 12547 ألفًا، منفذ منها 627 وحدة سكنية بمعرفة الهيئة، وعدد أراضي إسكان متوسط 1227، و818 قطعة أرض إسكان اجتماعي، و109 قطع أرض إسكان متميز، منها 88 قطعة أرض شاغرة، وعدد السكان الحالي 60 ألف نسمة.

قطاع الخدمات

عدد مباني الخدمات 45 مبنى منفذة بمعرفة الهيئة، بخلاف 14 مبنى منفذ بمعرفة القطاع الخاص: «12 مبنى تعليمي - مبنى مركز الشباب - 2 مبنى وحدة اجتماعية - 6 مباني إدارية - 4 مباني صحبة ومبنى جاري - 5 أسواق تجارية - 5 مساجد - سنترال - 10 مباني عامة».

قطاع المرافق والبنية الأساسية

- المياه

تتغذى المدينة بمياه الشرب من خلال محطة تنقية مياه بطاقة 32 ألف م3 / يوم، وجرى تنفيذ شبكات المياه بأقطار مختلفة 220 کم طولي، وجرى تنفيذ 3 آبار وشبكة مياه عكرة، وخلط مياه الروبة لتوفير 6م3/يوم للزراعة، وجاري تنفيذ شبكات المياه لمناطق الإسكان الاجتماعي لـ408 قطع.

الصرف الصحي

- تنفيذ محطة معالجة بطاقة 27 ألف م3/يوم.

- تنفيذ شبكات الصرف الصحي بطول 200 کم طولي.

- تنفيذ خطي الطرد قطر 500م لتوصيل مياه الصرف من محطة المعالجة بالمدينة إلى مصرف الحسينية بطول 40 كم طولي.

- جاري تنفيذ شبكات الصرف لمناطق الإسكان الاجتماعي لـ408 قطع.

الكهرباء

يجري تغذية المدينة من محطة المحولات بقدرة 50 ميجاوات تقع خارج نطاق المدينة، فضلًا عن تنفيذ شبكات الكهرباء بطول 661 كم.

الطرق والاتصالات

- تنفيذ شبكات طرق بطول 141 كم.

- جاري تنفيذ شبكات طرق المنطقة الجنوبية بطول 20 کم.

- تنفيذ شبكات اتصالات بطول 230 کم.

- جاري تنفيذ شبكة الاتصالات بالمنطقة الترفيهية والمنطقة الجنوبية.

قطاع الصناعة

بلغ عدد المصانع، 423 مصنعًا، منها 353 مصنعًا منتجًا، 64 متوقفًا، 6 تحت الإنشاء برأس مال مستثمر 5. 3 مليار جنيه، بإنتاج سنوي 12 مليار جنيه، ما أتاح 38000 فرصة عمل.

الاستثمارات

بلغت الاستثمارات بالمدينة 583,5 مليون جنيه منها، «في قطاع الإسكان 8 ملايين جنيه، في قطاع الخدمات 120 مليون جنيه، في قطاع المرافق 161.3 مليون جنيه، في قطـاع الزراعة 21 مليون جنيه، في قطاع الكهرباء 93.2 مليون جنيه، في قطاع النقل والمواصلات 159 مليون جنيه، في قطاع تطوير الأداء وتجهيزات الإدارة العامة 21 مليون جنيه».