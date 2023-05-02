اشتعال دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بالمحافظات.. الاستئناف 3 مايو

اشتعلت منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بالمحافظات بمجموعة بحري، وذلك قبل استئناف اللعب ضمن جدول المباريات بالمجموعة بعد فترة توقف دامت على مدار شهر رمضان المنقضي وعطلة عيد الفطر المبارك، حيث يستأنف جدول مسابقات مباريات القسم الثاني يوم 3 مايو المقبل، وسط منافسة بين الفرق الخمس بعد متصدر الترتيب بمجموعة بحري، والتي سوف يكون لها نصيب باللعب ضمن دوري المحترفين، بينما يصعد أول المجموعة للمشاركة في دوري الدرجة الأولى ممتاز.

منافسة حاسمة للفرق الـ6 الأولى بمجموعة بحري

بينما يتصدر مجموعة بحري فريق كرة القدم بطنطا بواقع 43 نقطة ، وفريق جمهورية شبين الكوم، بـ40 نقطة، وبلدية المحلة بـ39 نقطة، دكرنس، بـ39 نقطة، أبو قير للأسمدة، بـ38 نقطة، وكفر الشيخ، بـ36 نقطة، وسط منافسة شرسة قبل استئناف الدوري للدرجة الثانية يوم 33 مايو المقبل.

تدريبات مكثفة قبل لقاء طنطا وكفر الشيخ

وأكد عبدالحميد مصطفي، رئيس مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي، لـ«الوطن»، أن فريق كرة القدم في كفر الشيخ، يجري تدريباته المكثفة قبل لقاء فريقنا وفريق طنطا لكرة القدم، مشيراً إلى أنه لا بديل لنا عن الفوز بالثلاث نقاط للدخول ضمن الـ5 الكبار في جدول المنافسة.