مواجهة نارية بين كفر الشيخ ودكرنس في مجموعة بحري بدوري القسم الثاني

يخوض فريق كرة القدم الأول بكفر الشيخ مواجهة حاسمة ونارية مع فريق دكرنس، اليوم الثلاثاء، على ملعب الأول، ضمن منافسات مجموعة بحري بالدوري الممتاز «ب».

ويدخل فريق كفر الشيخ المباراة طامحا في الفوز بـ3 نقاط، للوصول إلى المربع الذهبي ضمن منافسات المجموعة، حيث يحتل الفريق المركز السادس برصيد 35 نقطة، بينما يدخل فريق دكرنس المباراة في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

لا بديل عن صدارة المجموعة

وأكد عبدالحميد مصطفي، رئيس مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي، خوض مباراة فريق دكرنس بشعار «لا بديل عن الفوز»، وذلك للوصول إلى المربع الذهبي، وعودة الفريق لصدارة المجموعة كما كان.

وقال «يفصلنا عن متصدر مجموعة بحري لفريق كرة القدم طنطا وجمهورية شبين 5 نقاط، حيث يحتلان الصدارة برصيد 40 نقطة لكل منهما، وفي حال الفوز اليوم سيفصلنا عنهما نقطتان».

قائمة فريق كفر الشيخ

وكان كرم جابر، المدير الفني لفريق كرة قدم كفر الشيخ، أعلن قائمة اللاعبين الذين سيخضون غمار المباراة اليوم أمام فريق كرة قدم دكرنس، والتي تضم 22 لاعباً، حيث تقام المباراة في تمام الثالثة عصراً على استاد مدينة كفر الشيخ، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين للمجموعة الثالثة «بحري».

وتضم قائمة فريق كفر الشيخ، كلاً من محمود شكري، ومروان أحمد، وحسن صبري، وأحمد أباظة، ومحمد رضا، وبلال سالم، وأحمد عبد المنعم ، ومحمود فتحي، وشمس محارب، ومحمد أسعد، وعمر عبد المنعم، ومحمود شعبان، وأحمد نشأت، ورفعت مفتاح، وأسامة الحسيني، وأحمد محارب، وعوض تهامي، ومحمد نصر، ومحمود عبد الله، وبلال زكريا، وعبد المنعم عبد البصير، ومحمد إبراهيم.