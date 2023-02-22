مواجهة حاسمة لصدارة مجموعة بحري بين كفر الشيخ وجمهورية شبين اليوم

يترقب عشاق الساحرة المستديرة عصر اليوم مواجهة حاسمة وقوية، وذلك لاعتلاء صدارة مجموعة بحري والإسكندرية بين فريقي كرة القدم الأول في كفر الشيخ، وجمهورية شبين، وذلك في الثالثة من عصر اليوم الأربعاء على ملعب الأول بمدينة كفر الشيخ، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للدوري الممتاز «ب».

ترتيب الفريقين قبل المباراة

ويدخل أجواء المباراة فريق كرة القدم الأول ل جمهورية شبين برصيد 32 نقطة، والذي يعتلي صدارة مجموعة بحري والإسكندرية، كما يدخل فريق كرة القدم الأول بكفر الشيخ، المباراة برصيد 30 نقطة في المركز الخامس، حيث يطمح كل فريق منهما في حصد الثلاث نقاط كتعزيز الصدارة لجمهورية شبين، أو اعتلاء الصدارة للمجموعة من جانب فريق كفر الشيخ.

ثلاث نقاط غالية للفريقين

ومن جانبه، أكد عبدالحميد مصطفى، رئيس مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي، في تصريح لـ«اللوطن»، أن الفوز اليوم يجعلنا علي صدارة مجموعة بحري بفارق نقطة عن الفريق المنافس، لافتًا إلى أنه يثق في قدرات اللاعبين بالفوز بالثلاث نقاط وإسعاد الجماهير الكفروية، موجهًا كل الشكر لجماهير كفر الشيخ المساندة للفريق، وكذلك لجهاز الفني المتميز.

مواجهات اليوم بمجموعة بحري

بينما تنطلق مواجهات الجولة الـ 19 اليوم بمجموع بحري والإسكندرية بين فرق اتحاد نبروه وطنطا، والمجد السكندرى، ودكرنس، الحمام، وأبو قير للأسمدة، والمنصورة، وبايونيرز، بلدية المحلة، والأوليمبى، المصري بالسلوم مع سبورتنج، والهلال مع بروكسى، وكفر الشيخ مع جمهورية شبين.